Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yaşanan gelişme ise büyük ses getirdi. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş kalesinde iyi bir performans sergileyerek kazanılan şampiyonluklarda da büyük bir pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Performansında büyük bir düşüş yaşanan genç file bekçisi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte de formasını Mert Günok’a kaptırdı.
SPOR
19 Ocak 2023 - 13:23
Ersin Destanoğlu için sürpriz talip! Stoke City Beşiktaş'ın kapısını çalacak
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle birlikte formayı Mert Günok’a kaptıran genç kaleci Ersin Destanoğlu için İngiltere Championship ekibi Stoke City’nin teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.
SPOR
19 Ocak 2023 - 13:23
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