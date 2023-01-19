Ersin Destanoğlu için sürpriz talip! Stoke City Beşiktaş'ın kapısını çalacak













İngilizler teklif yapmaya hazırlanıyor

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yaşanan gelişme ise büyük ses getirdi. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş kalesinde iyi bir performans sergileyerek kazanılan şampiyonluklarda da büyük bir pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Performansında büyük bir düşüş yaşanan genç file bekçisi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte de formasını Mert Günok’a kaptırdı.Bir süredir takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar ortaya atılan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir talibin olduğu öğrenildi. İngiltere Championship’te mücadele eden Stoke City’nin bir süredir genç kaleciyi takip ettiği ve ara transfer döneminde de siyah beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Formasından uzak kalan Ersin için Beşiktaş teknik heyeti ve yönetiminin teklif gelmesi durumunda bu transfere sıcak bakabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.