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19 Ocak 2023 - 13:23

Ersin Destanoğlu için sürpriz talip! Stoke City Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle birlikte formayı Mert Günok’a kaptıran genç kaleci Ersin Destanoğlu için İngiltere Championship ekibi Stoke City’nin teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

SPOR
19 Ocak 2023 - 13:23
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Ersin Destanoğlu için sürpriz talip! Stoke City Beşiktaş'ın kapısını çalacak


Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yaşanan gelişme ise büyük ses getirdi. 

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş kalesinde iyi bir performans sergileyerek kazanılan şampiyonluklarda da büyük bir pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Performansında büyük bir düşüş yaşanan genç file bekçisi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte de formasını Mert Günok’a kaptırdı.



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İngilizler teklif yapmaya hazırlanıyor

Bir süredir takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar ortaya atılan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir talibin olduğu öğrenildi. İngiltere Championship’te mücadele eden Stoke City’nin bir süredir genç kaleciyi takip ettiği ve ara transfer döneminde de siyah beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Formasından uzak kalan Ersin için Beşiktaş teknik heyeti ve yönetiminin teklif gelmesi durumunda bu transfere sıcak bakabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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