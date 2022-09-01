SPOR
01 Eylül 2022 - 11:02

Ersin Destanoğlu yuvasından ayrılabilir! Ajax, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Ersin Destanoğlu için Hollanda devi Ajax talip oldu. Transferde düğüm bu hafta çözülebilir.

SPOR
01 Eylül 2022 - 11:02
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Ersin Destanoğlu yuvasından ayrılabilir! Ajax, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor


Spor Toto Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 3-1'lik bir galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmayı stadyumda takip eden Hollanda ekibi Ajax'ın yetkililerinin genç kaleci Ersin Destanoğlu için yeniden teklif yapacağı öğrenildi.



21 yaşındaki Ersin Destanoğlu için transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken teklifini yenilemeye karar veren Ajax, kısa bir süre içerisinde Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak.

Ersin Destanoğlu Ajax yolcusu

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona ereecek olan Ersin Destanoğlu için bonservis ücreti konusunda kararını veren Beşiktaş yönetimi 8 Milyon Euro ve sonraki satıştan en az %20 payın altında bir teklifi kesinlikle kabul etmeyecek.

Transferde kısa bir süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması beklenirken, Ersin Destanoğlu'nun Ajax'a imza atmak için oldukça istekli olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta altyapıdan yetişmesinin ardından A takıma kadar yükselme başarısını göstermişti. 21 yaşındaki genç kaleci siyah beyazlı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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