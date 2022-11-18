Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı sonrasında Beşiktaş-Antalyaspor maçının ertelenmesine karar verildi. Taraftarlar yeni maç tarihi hakkında araştırma yapmaya başladı. TFF tarafından yapılacak olan açıklama taraftarların dikkatinde yer alıyor. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…
SPOR
18 Kasım 2022 - 18:13
Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu, maç ne zaman oynanacak?
Beşiktaş-Antalyaspor arasında oynanacak olan maç İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı nedeniyle ertelendi. Taraftarlar ise maçın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 13 Kasım'da oynanması beklenen maçın yeni tarihi merak konusu oldu. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…
SPOR
18 Kasım 2022 - 18:13
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir