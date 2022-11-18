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18 Kasım 2022 - 18:13

Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu, maç ne zaman oynanacak?

Beşiktaş-Antalyaspor arasında oynanacak olan maç İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı nedeniyle ertelendi. Taraftarlar ise maçın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 13 Kasım'da oynanması beklenen maçın yeni tarihi merak konusu oldu. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

SPOR
18 Kasım 2022 - 18:13
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Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu, maç ne zaman oynanacak?


Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı sonrasında Beşiktaş-Antalyaspor maçının ertelenmesine karar verildi. Taraftarlar yeni maç tarihi hakkında araştırma yapmaya başladı. TFF tarafından yapılacak olan açıklama taraftarların dikkatinde yer alıyor. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

13 Kasım tarihinde oynanması beklenen maç hain terör saldırısı sonrasında ertelenirken son gelişmelerde takip ediliyor. Merakla beklenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılırken son kararlarda merak konusu oluyor. Beşiktaş-Antalyaspor maçının yeni tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Maçın Dünya Kupası arasından sonra hafta içi oynanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.



beşiktaş antalyaspor maçı ne zaman

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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