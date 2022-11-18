Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu mu, maç ne zaman oynanacak?







BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?







Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı sonrasında Beşiktaş-Antalyaspor maçının ertelenmesine karar verildi. Taraftarlar yeni maç tarihi hakkında araştırma yapmaya başladı. TFF tarafından yapılacak olan açıklama taraftarların dikkatinde yer alıyor. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…13 Kasım tarihinde oynanması beklenen maç hain terör saldırısı sonrasında ertelenirken son gelişmelerde takip ediliyor. Merakla beklenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılırken son kararlarda merak konusu oluyor. Beşiktaş-Antalyaspor maçının yeni tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Maçın Dünya Kupası arasından sonra hafta içi oynanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.