Ertelenen TOKİ kuralarında son dakika! İl il yeni kura takvimi belli oldu!

TOKİ İlk Evim projesinin kura çekimleri Kasım 2022'de başladı ve başvuru sahipleri bir sonraki kura tarihlerini merakla bekliyor. Etaplar halinde gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut kuralarının bu Mart ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak yeni kura takvimi henüz açıklanmadı ve başvuru sahipleri hala bilgi bekliyor.
TOKİ İlk Evim Kura Çekilişleri
250.000 konut için kura çekilişleri il il, noter huzurunda peş peşe gerçekleştirildi. Etaplar halinde devam eden TOKİ kura çekilişleri çerçevesinde 6 Şubat ve 14 Şubat tarihlerini içeren 8. etap takvimi il il açıklandı.
Deprem Felaketi Nedeniyle Erteleme
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 'son yüzyılın en büyük felaketi' olarak ifade edilen depremlerin ardından TOKİ kura çekiliş tarihleriyle ilgili bir son dakika
gelişmesi yaşandı. Milliyet Gazetesi'nin aktardığı habere göre, 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle TOKİ sosyal konut kuraları ertelendi.
Yeni Kura Takvimi
Ertelenen çekilişler henüz yeniden planlanmadı ve yeni çekiliş takvimi açıklanmadı. Bu gelişmelerin ardından TOKİ İlk Ev kura çekilişlerinin ertelendiği duyuruldu. TOKİ İlk Ev kura çekim takvimine ilişkin yapılan son dakika açıklamasında "Ülkemiz genelinde yapılacak olan tüm kura organizasyonları yaşanan afet nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır" denildi.