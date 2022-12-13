Kadın Sağlık
13 Aralık 2022 - 13:53

Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır?

Yaşanan korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebeliği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri olan ertesi gün hapı ile ilgili merak edilenleri derledik. Ertesi gün hapı nedir, ertesi gün hapı kaç saat içerisinde içilmelidir? İşte ertesi gün hapı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Kadın Sağlık
13 Aralık 2022 - 13:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır?


Korunmasız yaşanan cinsel ilişki sonrası hamilelik durumunu önlemek amacı ile kullanılan ertesi gün hapı oral yol ile alınan ilaçlardan biridir. Doğum kontrol hapları gibi, düzenli kullanılmamak ile birlikte sadece cinsel ilişki sonrasında kullanılmaktadır.

Ertesi gün hapı, etken maddesi sayesinde yumurtanın döllenmemesini sağlayarak, gebelik oluşum riskini yüksek oranda azaltmaktadır. Ertesi gün hapının etkisi zaman ile ilişkilidir. Cinsel birlikteliğin ardından en yakın zamanda kullanılmalıdır.



Ertesi gün hapının gebeliği önlemek dışında herhangi bir işlevi bulunmamaktadır. Ertesi gün hapı reçetesiz satılmaktadır. Eczanelerden temin edebilirsiniz. Ertesi gün hapının yanlış ya da aşırı kullanımı kadınlarda birtakım sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Hapı kullanırken doz aşımı yapmamaya dikkat edilmelidir.

İlk 72 Saat Kuralı!

Ertesi gün hapını cinsel ilişkiden sonra 72 saat içerisinde kullanmak gerekmektedir. Eğer ilk 24 saat içerisinde kullanırsanız gebelik oluşumu %90-98, ilk 48 saat içerisinde kullanırsanız %75 oranında gebelik oluşumu engellemektedir.

Ertesi gün hapı

Ertesi Gün Hapının Yan Etkileri

Ertesi gün hapının en yaygın görülen yan etkisi adet düzensizliğidir. Bazı durumlarda sık kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan bu durum bazı durumlarda ise tek kullanımdan kaynaklanmaktadır.

Ertesi gün hapının bir başka yan etkisi de mide bulantısı ve bulantıya bağlı olarak meydana gelen kusmadır. Burada en önemli nokta ise, ilacı aldıktan birkaç saat sonra kusan kadınların, ilacın etkisini kaybetmesi sebebiyle aynı dozda ilacı yeniden kullanmaları gerekmektedir.

Ertesi gün hapının tüm yan etkileri ise şöyledir:

- Adet düzensizliği

- Baş ağrısı ve baş dönmesi

- Mide bulantısı ve kusma

- Ara kanamalar

- Meme hassasiyeti 

- Halsizlik hissi

- Karın bölgesinde şişkinlik

- Karın ağrısı

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
Son Haberler
Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor
Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor
Avrupa’nın en büyüğü Silivri’de! Gaz deposu çok yakında açılacak
Avrupa’nın en büyüğü Silivri’de! Gaz deposu çok yakında açılacak
Eski Fenerbahçeli yıldıza Dünya devi talip oldu! Real Madrid Kim Min Jae'yi istiyor
Eski Fenerbahçeli yıldıza Dünya devi talip oldu! Real Madrid Kim Min...
Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip
Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip
Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu! Fenerbahçe bonservisini almak istiyor
Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu! Fenerbahçe bonservisini...
Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder hamlesi
Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder hamlesi
Gökhan Alkan’ın dolandırıcılık hikayesi
Gökhan Alkan’ın dolandırıcılık hikayesi
VakıfBank,
VakıfBank, "Guidetti ile yola devam" dedi... İtalyan başantrenör 3...
Jose Mourinho için yeni bir iddia geldi, tecrübeli teknik adam için Portekiz serüveni mi başlıyor?
Jose Mourinho için yeni bir iddia geldi, tecrübeli teknik adam için...
Binbir derde deva kakule kansere karşı savaşıyor
Binbir derde deva kakule kansere karşı savaşıyor
Taze anne Gupse Özay’dan annelik yorumu
Taze anne Gupse Özay’dan annelik yorumu
Tuba Ünsal, Burak Özçivit'e ateş püskürdü! 'Sizinle aynı mesleği yapmak utanç verici' dedi
Tuba Ünsal, Burak Özçivit'e ateş püskürdü! 'Sizinle aynı mesleği...
Bu kadarına pes dedirtti! Abisini dolandırdı adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi
Bu kadarına pes dedirtti! Abisini dolandırdı adını Ezel Bayraktar...
Genital herpes HIV riskini artırıyor
Genital herpes HIV riskini artırıyor
Ahmet Davutoğlu: Geçiş süreci tek kişiye bırakılamaz
Ahmet Davutoğlu: Geçiş süreci tek kişiye bırakılamaz