Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır?













İlk 72 Saat Kuralı!

Ertesi Gün Hapının Yan Etkileri

Korunmasız yaşanan cinsel ilişki sonrası hamilelik durumunu önlemek amacı ile kullanılan ertesi gün hapı oral yol ile alınan ilaçlardan biridir. Doğum kontrol hapları gibi, düzenli kullanılmamak ile birlikte sadece cinsel ilişki sonrasında kullanılmaktadır. Ertesi gün hapı, etken maddesi sayesinde yumurtanın döllenmemesini sağlayarak, gebelik oluşum riskini yüksek oranda azaltmaktadır. Ertesi gün hapının etkisi zaman ile ilişkilidir. Cinsel birlikteliğin ardından en yakın zamanda kullanılmalıdır.Ertesi gün hapının gebeliği önlemek dışında herhangi bir işlevi bulunmamaktadır. Ertesi gün hapı reçetesiz satılmaktadır. Eczanelerden temin edebilirsiniz. Ertesi gün hapının yanlış ya da aşırı kullanımı kadınlarda birtakım sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Hapı kullanırken doz aşımı yapmamaya dikkat edilmelidir.Ertesi gün hapını cinsel ilişkiden sonra 72 saat içerisinde kullanmak gerekmektedir. Eğer ilk 24 saat içerisinde kullanırsanız gebelik oluşumu %90-98, ilk 48 saat içerisinde kullanırsanız %75 oranında gebelik oluşumu engellemektedir.Ertesi gün hapının en yaygın görülen yan etkisi adet düzensizliğidir. Bazı durumlarda sık kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan bu durum bazı durumlarda ise tek kullanımdan kaynaklanmaktadır. Ertesi gün hapının bir başka yan etkisi de mide bulantısı ve bulantıya bağlı olarak meydana gelen kusmadır. Burada en önemli nokta ise, ilacı aldıktan birkaç saat sonra kusan kadınların, ilacın etkisini kaybetmesi sebebiyle aynı dozda ilacı yeniden kullanmaları gerekmektedir. Ertesi gün hapının tüm yan etkileri ise şöyledir: - Adet düzensizliği - Baş ağrısı ve baş dönmesi - Mide bulantısı ve kusma - Ara kanamalar - Meme hassasiyeti - Halsizlik hissi - Karın bölgesinde şişkinlik - Karın ağrısı