Kim Kimdir
06 Temmuz 2022 - 12:58

Ertuğrul Özkök kimdir, kaç yaşında? Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Ertuğrul Özkök hakkında bilgiler

Sedat Peker'in sosyal medyada Deli Çavuş isimli hesap üzerinden yaptığı açıklamalarda kendisine yer bulan Ertuğrul Özkök bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Ertuğrul Özkök kimdir sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Kim Kimdir
06 Temmuz 2022 - 12:58
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Ertuğrul Özkök kimdir, kaç yaşında? Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Ertuğrul Özkök hakkında bilgiler
Yılardır ekranlarda bir çok konu hakkında yaptığı çarpıcı yomular ve katıldığı programlarla dikkat çeken Ertuğrul Özkök bu sefer de Sedat Peker'in sözleri sonrası gündeme geldi. Peki Ertuğrul Özkök kimdir, nerelidir? İşte Ertuğrul Özkök'ün hayatına dair bilgiler...

Ertuğrul Özkök kimdir?

8 Nisan 1947 yılında doğan gazeteci İzmirlidir. 20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nde yayın yönetmenliği yapan Özkök hali hazırda Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Ertuğrul Özkök kimdir?

Gazi ilk okulu, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim alan Özkök 1 yıllığına TRT'de muhabir olarak görev aldı. Daha sonra Fransa'ya giden Özkök burada İletişim Bilimlerinden doktorasını tamamlayıp ülkeye döndü. 1986 senesine kadar Hacettepe Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışan Özkök daha sonra Hürriyet Gazetesi'ne geçti 20 yıl süreyle genel yayın yönetmenliği yaptıktan sonra 29 Aralık 2009'da bu görevini bırakma kararı almıştır. Ertuğrul Özkök aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyesi görevi de yapmaktadır. Emin Çölaşan çıkardığı son kitapta (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) Özkök'le beraber yaşadığı bazı anılardan bahsetmiştir.

Gençli zamanlarında sosyalist görüşlere yatkın olduğunu söyleyen Özkök, Turgut Özal döneminden itibaren liberalizme yöneldiğini açıklamıştır.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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