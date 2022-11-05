Erzak yardımı nedir, kimlere verilir? Erzak yardımı başvuruları nereye yapılır? Erzak yardımı başvuru şartları ve sorgulama







BELEDİYELERE GIDA YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE VE NASIL YAPILIYOR?







VAKIFLARA KURU GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GIDA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

KIZILAY GIDA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

DERNEK İLE VAKIFLARIN GIDA YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

GIDA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL SORGULANIR?

KIZILAY GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

DERNEK İLE VAKIFLARA YAPILAN GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen erzak yardımı, bu kişilerin temel ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanmasını amaçlar. Erzak yardımında makarna, bulgur, mercimek gibi temel besinler bulunur.Gıda yardımı için başvurular il veya ilçelerdeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlükleri, belediye, kaymakamlık veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneklerine yapılmaktadır.Başvuruda bulunacak kişiler ilgili yerlere gittikten sonra başvuru formunu eksiksiz ve doğru doldurmalıdır. Bu formda kişilerin ihtiyaç duydukları yardımı işaretlemesi oldukça önemlidir. Form teslim edildikten sonra yetkililer kişinin verdiği bilgileri kontrol ederek teyidini sağladıktan sonra sonucu yayınlamaktadır. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de kolaylıkla başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.Kuru gıda yardımı almak için Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerine başvuru talebi sunulmalı. Başvurusu incelenen kişiler başvuruları onaylandığında, kuru gıda yardımları adreslerine teslim edilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuru gıda yardımı üç şekilde hazırlanır. Bunlar; Atipi, B tipi ve C tipidir.Bakanlığın bu yardımından faydalanmak için bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor.Kızılayın verdiği gıda yardımından yararlanmak isteyenler, Kızılay resmi internet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.Dernek veya vakıfların gıda yardımını almak için resmi internet sitelerinde bulunan başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Ülkemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veren dernek ile vakıfların bazısı şunlardır; Dost Eli Derneği, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği, Çare Derneği, Ayhan Şahenk Vakfı.Gıda yardımı için başvuruda bulunan vatandaşlar başvurularının sonucunu e-Devlet sisteminden kolaylıkla sorgulayabilir.Kızılay'a yapılan yardım başvurularını sorgulamak için ALO 168 hattını arayabilir veya başvurunuzu yaptığınız temsilcilikle iletişim kurabilirsiniz.Başvuru yaptığınız dernek veya vakfa giderek başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda telefon veya e-posta yoluyla da bilgi alabilirsiniz.