YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:35

Erzincan'da alevli gece!

Erzincan'da metruk binada çıkan yangın bitişikteki müstakil eve sıçradı. Alevlerin yükseldiği yangından etkilenen pansiyonda kalan yabancı uyruklu 11 üniversite öğrencisi geceyi konaklamaları için yurtlara yerleştirildi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:35
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Erzincan’da alevli gece!


Olay, saat 01. 00 sıralarında Erzincan merkez Kızılay Mahallesi Murat Çarşısı arkasında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, metruk binanın bahçesinde çıkan yangın bir müddet sonra ağaçların alev alarak çatıya sirayet etmesine daha sonra da bitişiğindeki ev ve iş yerlerine doğru alevlerin yayılması kapı araladı. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevler içerisindeki metruk bina bitişiğindeki mesken ve iş yerlerine 3 saatlik 3 koldan yangına müdahalede bulundu. Kontrol altına dahil edilen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.



Maddi hasar dışında herhangi can kaybı, yaralanmanın olmadığı yangında pansiyonda kalan ve mağdur olan 4'ü kız toplam 11 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi valilik ve emniyetin girişimleri sonucu geceyi konaklamaları için kentte yer alan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yangınla ilgili olay mahali incelemesi yapılarak tahkikat başlatıldı.

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