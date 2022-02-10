Erzincan'da feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi kavşağında , İzmit istikametinden Iğdır istikametine seyir halindeki Şammbaz Yakar'ın kullandığı laminat parke yüklü tırın, kavşaktan dönmekte olan 57 yaşındaki Muhammer Ural’a ait olan otomobille çarpışması sonucu araçta bulunan 34 yaşındaki Sevda Çakır hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan Kaza yapan şoförünün arkadaşı olan tır şoförü Ercan Karakuş kazayı anlatarak, “Sivas'ta Iğdır istikametine peş peşe geliyorduk. Ben en önde gidiyordum. Bu araç benim arkamdaydı. Arkasında da kardeşi vardı beni aradı ki Şambaz Yakar kaza yaptı dedi. Araç önüne çıkınca direk çarpışmışlar. Ben de daha sonra döndüm geldim” diye konuştu.
Kaza alanında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı.
Kaza alanında bulunan itfaiye ekiplerinin kaza yerinde buldukları çocuk kıyafetleri üzerine kaza alnında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Olay yerine AFAD ekipleri de yönlendirilirken arama çalışması devam ederken gerçekleşen kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan Kaza yapan şoförünün arkadaşı olan tır şoförü Ercan Karakuş kazayı anlatarak, “Sivas'ta Iğdır istikametine peş peşe geliyorduk. Ben en önde gidiyordum. Bu araç benim arkamdaydı. Arkasında da kardeşi vardı beni aradı ki Şambaz Yakar kaza yaptı dedi. Araç önüne çıkınca direk çarpışmışlar. Ben de daha sonra döndüm geldim” diye konuştu.
Kaza alanında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı.
Kaza alanında bulunan itfaiye ekiplerinin kaza yerinde buldukları çocuk kıyafetleri üzerine kaza alnında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Olay yerine AFAD ekipleri de yönlendirilirken arama çalışması devam ederken gerçekleşen kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.