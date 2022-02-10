YAŞAM
10 Şubat 2022 - 19:27

Erzincan'da feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını yitirirdi.

YAŞAM
10 Şubat 2022 - 19:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erzincan'da feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Erzurum’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi kavşağında , İzmit istikametinden Iğdır istikametine seyir halindeki Şammbaz Yakar'ın kullandığı laminat parke yüklü tırın, kavşaktan dönmekte olan 57 yaşındaki Muhammer Ural’a ait olan otomobille çarpışması sonucu araçta bulunan 34 yaşındaki Sevda Çakır hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.




Öte yandan Kaza yapan şoförünün arkadaşı olan tır şoförü Ercan Karakuş kazayı anlatarak, “Sivas'ta Iğdır istikametine peş peşe geliyorduk. Ben en önde gidiyordum. Bu araç benim arkamdaydı. Arkasında da kardeşi vardı beni aradı ki Şambaz Yakar kaza yaptı dedi. Araç önüne çıkınca direk çarpışmışlar. Ben de daha sonra döndüm geldim” diye konuştu.



Kaza alanında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı.

Kaza alanında bulunan itfaiye ekiplerinin kaza yerinde buldukları çocuk kıyafetleri üzerine kaza alnında çocuk olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Olay yerine AFAD ekipleri de yönlendirilirken arama çalışması devam ederken gerçekleşen kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Yaşlı adamın feci sonu! Yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı adamın feci sonu! Yanarak hayatını kaybetti
Batman'da bir aile soba zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Batman'da bir aile soba zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Yaşlı adamın feci sonu! Yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı adamın feci sonu! Yanarak hayatını kaybetti
Batman'da bir aile soba zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Batman'da bir aile soba zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili umutlandıran açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik ve doğal...
Tekirdağ'da lise öğretmenden öğrencisine iğrenç taciz!
Tekirdağ'da lise öğretmenden öğrencisine iğrenç taciz!
Bebeğinin cinsiyeti erkek olsun diye kafasına çivi çaktırdı!
Bebeğinin cinsiyeti erkek olsun diye kafasına çivi çaktırdı!
Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede...
Meclis Başkanı Şentop: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2'inci kez esastır!
Meclis Başkanı Şentop: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı...
Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!
Instagram'a gönderilerin denetimini kolaylaştıran yeni özellik geliyor!...
Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı!
Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına...
Erzurum’da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi metrelerce sürükledi
Erzurum’da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi...