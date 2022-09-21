YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:13

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayata gözlerini yumdu 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:13
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Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı


Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Akyazı yakınlarında oldu. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Tercan istikametine seyreden Muhammet Sami Güven idaresindeki 24 AAG 626 plakasına sahip araca aynı yönden yolu ortasından seyreden Bayram Çatal yönetimindeki 34 TK 1025 plakasına sahip otomobil çarptı. Çatal idaresindeki otomobil bundan sonra çarpmanın etkisiyle yoldan çıktı.

Kazada ağır yaralanan Nurhayat Güven (56) kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 4 yaralı Muhammet Sami Güven, Bayram Çatal, Nazmiye Çatal ve Köpük Çatal'ın hastanede tedavileri sürüyor.



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