GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 11:17

Erzincan polisi KPSS'ye geç kalmakta olan öğrenciyi 15 dakika kala sınava yetiştirdi

Erzincan'da soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. KPSS'ye geç kalmakta olan bir aday ise 15 dakika kala polis ekipleri tarafından sınava yetiştirdi.

GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 11:17
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Erzincan polisi KPSS'ye geç kalmakta olan öğrenciyi 15 dakika kala sınava yetiştirdi


Bazı soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı. Erzincan'da da memur adayları, sınavın ilk oturumunda 120 soruyu 130 dakikada tamamlamaya çalışacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları, soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmişti. Bu çerçevede iptal edilen oturumlar bugün saat 10.15'de yapılan sınavla başladı. Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15'te başlayan sınav için girişler, saat 10.00'da tamamlandı. Erzincan'da belirlenen okullarda sınava giren adaylar, hedefleri için sıralardaki yerini aldı. Adaylara destek vermek isteyen aileleri ve yakınları ise okulların dışında adayların heyecanlarına ortak olarak sabırsızlıkla bekledi.



Sınava girmek için evinden çıkarak Azra Yayla ise geç kaldığını düşünerek bir anda panikledi. KPSS'ye gireceği okulun adresini heyecan içerisinde polis ekiplerine soran Yayla'nın o halini gören Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise ekip otosuna aldıkları memur adayını sınavın başlamasına 15 dakika kala gireceği okula yetiştirdi. Memur adayı Azra Yayla geç kaldığını gören polislerin yardım etmek istediğini belirterek, “15 dakika var şuan geç kalmış sayılmam. Geç kaldığımı gören polisler destek vermek istediler. Sağ olsunlar evin oradan bu noktaya kadar bıraktılar” dedi.

Ayrıca çevrede ki vatandaşlar da duyarlı davranışlarından ötürü polis ekiplerine teşekkür ettiler. Heyecan içerisinde çocuğunu sınav merkezine bırakan Ahmet Avcı ise, “Bugün çocuğumuzu getirdik her anne baba gibi heyecanlıyız. Geçen sınav iptal olmuştu. İnşallah bu sınavdan devletimiz de alnının akıyla çıkar. Güzelce sonuçları bekleriz. Allah çalışan bütün öğrencilere hakkını versin inşallah. Hak eden kazansın. Başarılı olan, dersine düzgün çalışan herkesin Allah yardımcısı olsun. Hakkımız da hayırlısı” ifadelerini kullandı.

130 dakika sürecek olan sınav, 12.25'te sona erecek. Adaylar, 24-25 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi, öğretmen adayları ise 2 Ekim tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına girecek.

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Haber Editörü
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