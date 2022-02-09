YAŞAM
09 Şubat 2022 - 21:43

Erzurum'da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi metrelerce sürükledi

Erzurum’da hacizli aracıyla polise yakalanan taksici polisten kaçmak isterken polis memurunun aracın emniyet kemerine tutunarak şahsı durdurmak istedi. Kaçan şahsı polis memuru 15 metre boyunca yerde sürükledi.

YAŞAM
09 Şubat 2022 - 21:43
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Erzurum’da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi metrelerce sürükledi
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  Cumhuriyet Caddesi Polisevi önünde hacizli aracı ile polis ekiplerine yakalanan Özkan A. aracıyla birlikte polis memuru Nurullah Dadaş tarafından durduruldu. Polis memuru Dadaş, sürücü Özkan A.’dan aracın evraklarını istedi.




YERDE 15 METRE BOYUNCA SÜRÜKLEDİ



Evraklarını teslim etmek istemeyen Özkan A. aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak olay yerinden hızlıca kaçtı. Durumu fark eden polis memuru şahsı durdurmak için elini emniyet kemerine doladı. Şahıs gaza basınca dadaş yerde yaklaşık 15 metre boyunca sürüklendi. Şahıs trafiğe tersten girerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİS MEMURU YARALANDI
Ekiplerin takibi üzerine araç kapalı otoparkta bulunurken Özkan A.’nın kendi isteğiyle polis karakoluna teslim olduğu öğrenildi. Polis memuru Nurullah Dadaş ise olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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