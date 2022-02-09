Erzurum’da akıl almaz olay! Taksici aracını bağlamak isteyen polisi metrelerce sürükledi













Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Caddesi Polisevi önünde hacizli aracı ile polis ekiplerine yakalanan Özkan A. aracıyla birlikte polis memuru Nurullah Dadaş tarafından durduruldu. Polis memuru Dadaş, sürücü Özkan A.’dan aracın evraklarını istedi.Evraklarını teslim etmek istemeyen Özkan A. aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak olay yerinden hızlıca kaçtı. Durumu fark eden polis memuru şahsı durdurmak için elini emniyet kemerine doladı. Şahıs gaza basınca dadaş yerde yaklaşık 15 metre boyunca sürüklendi. Şahıs trafiğe tersten girerek olay yerinden uzaklaştı.Ekiplerin takibi üzerine araç kapalı otoparkta bulunurken Özkan A.’nın kendi isteğiyle polis karakoluna teslim olduğu öğrenildi. Polis memuru Nurullah Dadaş ise olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.