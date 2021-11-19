Erzurum'da deprem paniği

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA!
Erzurum’da akşam saatlerinde meydana gelen Deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada
''Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." İfadeleri yer aldı.
Bakan’dan Açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem ile ilgili yapmış olduğu açıklamada depremin merkez üssünün Erzurum'un Köprüköy ilçesi olduğu deprem şiddetinin 5,1 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletti. İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettiklerini belirten Kurum Erzurum'a ve ülkemize geçmiş olsun dileklerini iletti.