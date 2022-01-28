GÜNDEM
28 Ocak 2022 - 00:36
Güncelleme: 28 Ocak 2022 - 00:36

Erzurum'da düşen çığın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti!

Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde çığ felaketi yaşandı. İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi'ne yakın bir mezrada düşen çığın altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

GÜNDEM
28 Ocak 2022 - 00:36
Güncelleme: 28 Ocak 2022 - 00:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Erzurum'da düşen çığın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti!
Erzurum Horasan'dan akşam saatlerinde çığ felaketi haberi paylaşıldı. İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı olan Çayanyurdu mezrasında düşen çığın altında 2 kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 








Kısa sürede Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunun olduğu bölgeye ulaşan AFAD ekipleri başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.



Çığ altında kalarak hayatını kaybeden Abdullah ve cüneyt aktaş isimli kişilerin mezrada ikamet ettikleri ve depoya su sağlayan kaynağı kontrol ettikleri sırada tepeden kopan kar kütlesinin altında kaldıkları öğrenildi. 
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı
Sürpriz istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden ayrıldı
Sürpriz istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden ayrıldı
Son Haberler
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı
AB'den WhatsApp'a kişisel veri uyarısı!
AB'den WhatsApp'a kişisel veri uyarısı!
Masaj salonunda dehşet yaşandı
Masaj salonunda dehşet yaşandı
Sürpriz istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden ayrıldı
Sürpriz istifa! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden...
Koronavirüste son durum! Vaka sayısı 80 bini aştı
Koronavirüste son durum! Vaka sayısı 80 bini aştı
MGK, Beştepe'de bir araya geliyor! İşte, masada olacak olan konular..
MGK, Beştepe'de bir araya geliyor! İşte, masada olacak olan konular..
Kabe ziyareti Metaverse ortamına taşındı!
Kabe ziyareti Metaverse ortamına taşındı!
Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Fatma Girik'e son veda!
Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Fatma Girik'e son veda!
Vücuduna 7 kurşun isabet eden Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti!
Vücuduna 7 kurşun isabet eden Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu...