Erzurum'da düşen çığın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti!

Erzurum Horasan'dan akşam saatlerinde çığ felaketi haberi paylaşıldı. İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı olan Çayanyurdu mezrasında düşen çığın altında 2 kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunun olduğu bölgeye ulaşan AFAD ekipleri başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Çığ altında kalarak hayatını kaybeden Abdullah ve cüneyt aktaş isimli kişilerin mezrada ikamet ettikleri ve depoya su sağlayan kaynağı kontrol ettikleri sırada tepeden kopan kar kütlesinin altında kaldıkları öğrenildi.
Kısa sürede Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunun olduğu bölgeye ulaşan AFAD ekipleri başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Çığ altında kalarak hayatını kaybeden Abdullah ve cüneyt aktaş isimli kişilerin mezrada ikamet ettikleri ve depoya su sağlayan kaynağı kontrol ettikleri sırada tepeden kopan kar kütlesinin altında kaldıkları öğrenildi.