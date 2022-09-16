GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 14:43

Erzurum'da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti

Erzurum'da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti.

GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 14:43
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Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti


Horasan ilçesine bağlı Camiikebir Mahallesi'nde evden çıkan 2 yaşındaki Zeynep Lina, ailesinin çevreyi araması ile bahçedeki ahşap köpek kulübesinin içinde bulundu. Baba Ahmet Selvi, çocuğunu köpek kulübesinde gördüğünde şaşırarak gülümsedi. Babasını karşısında gören Zeynep Lina ise gülümseyerek köpeğe sevgisini boynuna sarılıp onu öperek gösterdi.

O anları video ile kayda alan baba Ahmet Selvi, "Kızımı aramak için bahçeye çıktım, kulübenin içinde olacağını hiç tahmin etmemiştim. Etrafta saklandığını düşünerek telefonumun kamerasını açtım etrafa baktım ancak bulamadım. Kulübeden gelen sesini duydum ve yaklaştım, kızım Zeynep Lina kulübenin içindeydi. İlk önce biraz şaşırdım ve kızımın hayvan sevgisi içimi ısıttı” şeklinde konuştu.



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Haber Editörü
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