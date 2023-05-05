Erzurum'da seçime 9 gün kala Gelecek Partisi'ne büyük şok! 300 kişi AKP saflarına geçti..







"EZAN NİDALARININ DEVAM ETMESİ İÇİN SİYASET YAPIYORUZ"







"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YOLUNDAN GİDİYORUZ"

YENİ ÜYELERE ROZETLERİ TAKILDI

Erzurum Palandöken'de bir restoranda düzenlenen programa Gelecek Partisi'nden ayrılan Muhammet Fırat Kırbaç ve 300 üye, AK Parti'nin saflarına katıldı.Ak Parti Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı olan Selami Altınok, düzenlenen organizasyondan yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Altunok, siyaseti milli kardeşlik için yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin kaderini imparatorluğun belirlediği ittifakların, Kandil'den mesaj gönderen PKK'lıların, işbirliği yapan yerel işbirlikçilerin eline bırakmayın. 2. yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye getirilen vizyonu gerçekleştirmek için 86 yılın sonrasında açılan Ayasofya'da siyaseti barış için yapıyor, ezanı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağ-sol diye ayırmasınlar diye, 86 milyon insanın kardeşliği için siyaset yapın.Muhammet Fırat Kırbaç, AK Parti rozetini takmadan önce yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olabilmek adına burada olduğunu belirterek “Gücünü HDP'den, PKK'dan, dağlardan değil, ülkesinden ve halkından almış olan Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Oylarımızı, ruhumuzu ve kalbimizi onun yoluna sonuna kadar emanet ediyoruz” dedi.Konuşmanın ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takdim edildi.