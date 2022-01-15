YAŞAM
15 Ocak 2022 - 20:57

Erzurum'da yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu!

Erzurum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YAŞAM
15 Ocak 2022 - 20:57
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Erzurum'da yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu!
Korkunç kaza Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Aktaş köyüne yakın bir mevkide saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Iğdır'dan tola çıkan ve Erzurum yönüne doğru seyir halinde olan Hicabettin Baga idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.







Bir süre yolda savrulan araç daha sonra yol kenarındaki şarapmole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde sıkışan yolcuları dışarı çıkarırken aynı aileden olduklarını tespit ettkleri Naima Baga ile Cemal Baga'nın hayatını kaybettiğini belirlediler. 


Kazada ağır yaralandıkları tespit edilen sürücü Hicabettin Baga ile Ahmet Baga, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre ise ailenin Iğdır'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

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