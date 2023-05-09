GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 12:54

Erzurum'daki taşlı saldırıya karışan uzman çavuş TSK'dan kovuldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinginde gerçekleştirilen taşlı saldırıda olduğu tespit edilen uzman çavuşun ilk önce gözaltına alındığı ve daha sonrasında da TSK ile sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 12:54
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Erzurum'daki taşlı saldırıya karışan uzman çavuş TSK'dan kovuldu!


Erzurum'da 7 Mayıs Pazar günü İBB Başkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge bir grup saldırdı. İmamoğlu, karşı karşıya kaldığı saldırının hemen ardından mitingini yarıda keserken olayda 17 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olayın ardında başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ifadeleri alınan şahısların daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Erzurum'daki taşlı saldırıya karışan uzman çavuş TSK'dan kovuldu!

UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINDA



Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı bir son dakika açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği Erzurum mitinginde yaşanan olaylar hakkında bazı detaylara yer verildi.

TSK'nın açıklamasında; "Erzurum'daki komuta merkezinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak tutuklandığı belirtilen açıklamada, “Derhal idari soruşturma açıldı. uzman çavuşa alınmış ve soruşturmanın ardından uzman çavuşun TSK ile sözleşmesi feshedilmiştir. Erzurum Başsavcılığı tarafından Piyade Astsubay M. Akif Keleş hakkında 2021 yılında "silahlı terör mangasına üye olmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından soruşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kamuoyunun bilgisine saygı ile yayınlanır." denildi.

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