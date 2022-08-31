YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:31

Erzurumspor Fk Tuzlaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü - Erzurum

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:31
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Erzurumspor Fk Tuzlaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü - Erzurum


Lig'de 3 haftada aldığı 3 beraberlikte sadece 3 puan toplayan Erzurumspor FK hafta sonu itibariyle deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yaptığı antrenman ile Tuzlaspor maçına hazırlanan mavi-beyazlılarda sakat ve cezalı futbolcuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor.




Teknik Direktör Muzaffer Bilazer basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Üçüncü haftayı geride bıraktık. 3 beraberlik ve 3 puanımız var. En kötü altı puan alabilirdik diye düşünüyorum. Mağlup olmadık ama galip de gelemedik. İstediğimiz ideal 11'le sahaya çıkamadık. Dördüncü maç hem kart bunun yanı sıra sakatlıklar yüzünden yine eksik olacağız. Genç oyuncularımızla devam edeceğiz. İnşallah Tuzla maçından sonraki periyotta; bay haftası var. Keçiören maçından itibaren istediğimiz ideal kadromuzu bulacağız. Bu arada transfer durumu olursa kadro derinliği anlamında iyi olur. Bir yıldır takıma transfer katamadık. Sezon başında 10 oyuncu kaybettik. Mevkisi itibarıyla bu ligin yine öne çıkan oyuncular yine bizde. Bu takım ligde eskisine göre daha faydalı bir yere gelebilir. Uzun bir maraton” şeklinde konuştu.



"Bu takımın transfere ihtiyacı olduğu çok açık"


Transfer tahtasının kapalı olduğunu anımsatan Bilazer, “Bu takımın transfere ihtiyacı olduğu çok açık. Sezon başı itibariyle kiralık oyuncuların dönüşü bize bir esneklik şansı tanıdı. Alt yapıdan oyuncularımız potansiyeli olan oyuncularımız var. Onları doğru zamanda kullanmak önemli. Mevcut şartlarda en yüksek verimi ele geçirmek için gerekli planlamaları da yapmaya çaba sarf ediyoruz. 36 haftalık periyotta kadro derinliğine ihtiyacımız var. Bazı krizler bazı oyuncular için de fırsat olabilir” diyerek konuşmasını belirtti.



Eren Tozlu: "Ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğumuz ortada"


Erzurumspor FK kaptanı Eren Tozlu ise açıklamasında, “3 maçta 3 beraberlik aldık. 3 maçımızı da kazanabilirdik. Güçlü takımlarla oynadık. Ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğumuz ortada. Oynadığımız maçların temposuna bakıldığı zaman kötünün iyi diyebiliriz. Tuzla maçına kazanmak çıkacağız” dedi.


Eren Tozlu, Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonu konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Var sisteminden kaynaklanan bur durum. Topa tam vuracağım yerde Celil topla arama ayağımı sokunca topa vuramadım. Bariz penaltı. Görüntü algı yanılması. Yüzde 100 penaltı” dedi.


Eren Tozlu, takımda güzel bir ortam bulunduğunu da ifade ederek, “Geçtiğimiz yılda çok güzel bir ortamımız vardı. Birlikteliğimiz devam etmekte. Karakterli bir oyuncu topluluğu var. Bu ortamı bozacak bir oyuncu profili yok. Genç arkadaşlarımız da var. İlerleyen haftalarda daha başarılı olacağız. Bizde genç oyuncularımıza elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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