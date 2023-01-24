



















İSLAM MEMİŞ'TEN BORCU OLANLARA UYARILAR

Eşe dosta altın borçlananlar dikkat! Altın profesörü İslam Memiş bomba tarihi açıkladı: 'Zamanı geldi' Yaptığı isabetli yorumlar ile tanınan altın ve ekonomi, para piyasası uzmanı İslam Memiş'ten borcu olanları kurtaracak açıklamalar geldi.Piyasalara ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, altının bu sene içinde geçireceği evrime değindi. Altındaki yükselişin devam edeceği ve belirli tarihlere dikkat etmeleri konusunda yatırımcıları uyaran Memiş'in açıklamaları haberimizde... İşte diğer detaylar...Altın ve dolar piyasası uzmanı İslam Memiş'ten öngörülü açıklamalar geldi. Memiş'in açıklamaları özellikle altını olanları ilgilendiriyor. Altının ons fiyatı 1901 dolar, gümüşün ons fiyatı 24,18 dolar, EUR/USD paritesi 1,0838, GBP/USD 1,2242'ye kadar yükselerek yüksek bir seyir izliyor, diye açıklamalarda bulunan. Memiş'in diğer açıklamaları ise şöyle: İki haftalık yükseliş için açıklamalarda bulunan Memiş, yükselişe biraz ara verildiğini, diğer yükselişlerin gerçekleşmesi için bu durgunluğun gerekli olduğunu belirti. Bu nedenle de önümüzde iki haftayı takip etmek konusunda uyarılarda bulunan Memiş, altının ons fiyatında 1850 - 1835 dolar, gümüşün ons fiyatında 23,20 - 22,50 destek seviyelerinin olduğunu söylüyor. İki haftalık durgunluktan sonra piyasanın yeniden hareketleneceğini söyleyen Memiş, yatırımcıları beklemeleri konusunda uyardı. Beklemeyle uzun vadede çok iyi karla elde edilebilecek.