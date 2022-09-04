YAŞAM
04 Eylül 2022 - 11:31

Esenyurt'ta anneye çocuğunun yanında kapkaç şoku

Esenyurt'ta marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu bir kadın, çocuğuyla birlikte evine döndüğü sırada kapkaça uğradı. Hayatının şokunu yaşayan kadın, kapkaççıların peşinden koşarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 11:31
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Esenyurt’ta anneye çocuğunun yanında kapkaç şoku


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, marketten alım ve satım yapan yabancı uyruklu bir kadın, çocuğuyla birlikte evine doğru yürümeye başladı. Kadını gören iki çocuk dikkat çekmemek için eline karton alıp, anne ve çocuğunun arkasından giderek takip etti. Kadının eve gireceği sırada hareket geçen çocuk hırsızlar, kadının elindeki çantasını kaparak kaçtı. Hayatının şokunu yaşayan kadın ise kapkaççıları yakalamak için fazla zaman koştu. Kapkaççılar ise ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Çevrede bulunan vatandaşların ekiplerinin desteğin ile vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde, kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.



Kapkaç anı kamerada

Esenyurt'ta bir annenin çocuğunun yanında kapkaç şoku yaşadığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ve çocuğunun evine doğru yürüdüğü sırada arkadan yanaşan yaşı küçük hırsızların kadının çantasını alarak kaçtığı, kadının ise kapkaççıları kovaladığı görülüyor.

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