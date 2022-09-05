Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti

Olay, geçtiğimiz Pazar günün erken saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sokakta uyuşturucu almaya giden bir grup arkadaş arasında fiyat konusunda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma sırasında arkadaşı tarafından kasığından bıçaklanan Kamil Akyapı(42) isimli şahıs, kanlar içinde yerde yatarken diğerleri olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Akyapı'yı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı. Kamil Akyapı yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken olayla ilgili yakalanan Veysi B., Büşra D., Ömer B ise Esenyurt Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınarak adliyeye yollandı. Akyapı'nın kanlar içinde yerde yaşam mücadelesi verdiği anlar mobil cihaz kamerasına yansırken şahısların olay yerinden kaçma görüntüleri çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.