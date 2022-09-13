Esenyurt’ta bir kadın bahçeden çiçek çaldı, o anlar kameraya yansıdı

Olay, dün günün erken saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, günün erken saatlerinde sokak içerisinde yürüyen bir kadın, müstakil evin önündeki saksıda çiçeği gözüne kestirdi. Bir süre eve doğru bakan kadın bundan sonra harekete geçerek, evin bahçesinde çiçeği alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah çiçeğin olmadığını gören ev sahibi güvenlik kamerasını izleyince, kadının çiçeği çaldığını belirledi. Diğer yandan aynı ortamda saksıda çiçekle birlikte sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kaplarını çalındığı öğrenildi. Kadının çiçeği çaldığı anlar ise kameraya yansıdı.