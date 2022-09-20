YAŞAM
20 Eylül 2022 - 10:00

Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı kamerada

Esenyurt'ta spotçu dükkanından şarja bağlı olan telefonu, mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilerek çalan hırsız ortadan kayboldu. Şahsın telefonu alarak gizlice etrafı kontrol ettiği o anlar kamerada.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 10:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı kamerada

Olay, 18 Eylül Pazar günü Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spotçu dükkanına gelen kimliği belli olmayan bir şahıs, dükkanın kalabalık olmasını fırsat bilerek işletme sahibinin şarja bağlı olan telefonunu çaldı. Dükkan sahibinin ofisine gizlice girerek sağına soluna bakan hırsız, bir müddet tereddüt ettikten sonra telefonu kablosundan çıkararak cebine attığını götürdü. Olay sonrası telefonunun kaybolduğunu gören mağaza sahibi, olayı fark ettikten sonra büyük bir şok yaşarken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Konu hakkında konuşan dükkan sahibi," Pazar günü öğle saatlerinde, müşteri vardı ve yoğundu. Bir tane adam gelip sağa sola baktı ve bir fırsatını bulup telefonu alıp kaçıyor. Pazar günü yoğun olduğu için çok kalabalıktı. Müşteri ile ilgilendik. Ben görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım. Görsem belki tanırım. Tabi ki gelse bir şeyler istese daha başarılı olurdu. Parası olmayabilir, yardımcı olabilirdik ancak böyle olunca insanın zoruna gidiyor. Adam kedi gibi sağına soluna bakıyor ve ondan sonra telefonu alıp gidiyor" dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Son Haberler
BM'den İran'a kınama
BM'den İran'a kınama
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi,...
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu...
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon...
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki...
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç...
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı