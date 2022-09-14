Esenyurt Devlet Hastanesinde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşuna gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. Kaza yapan şahıslara müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından ameliyata alınan Tuğrul Okudan'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları ise sürüyor.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 21:01
Esenyurt'ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın çıkardığı taşkınlıkta kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 21:01
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