YAŞAM
19 Mart 2022 - 11:56

Esenyurt'ta kar çilesi! Yollar buz pistine döndü

İstanbul'da yağan kar yağışı sabah saatlerinde yolların buzlanmasına sebep olurken Esenyurt'ta sürücüler kayan yolda zor anlar yaşadılar.

YAŞAM
19 Mart 2022 - 11:56
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Esenyurt'ta kar çilesi! Yollar buz pistine döndü
İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca aralıklarla yağan kar ara sokakları sabah saatlerinde buz pistine çevirdi. Araçları ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Sokaklardan çıkamayan araçlar vatandaşları zorlarken araçlar sokaklardan geri gelip defalarca çıkmayı denedi. Çok sayıda araç kayarken sürücüler yol kenarlarına ve başka araçlara çarpmamak için ter döktüler.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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