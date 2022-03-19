Esenyurt'ta kar çilesi! Yollar buz pistine döndü













İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca aralıklarla yağan kar ara sokakları sabah saatlerinde buz pistine çevirdi. Araçları ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sokaklardan çıkamayan araçlar vatandaşları zorlarken araçlar sokaklardan geri gelip defalarca çıkmayı denedi. Çok sayıda araç kayarken sürücüler yol kenarlarına ve başka araçlara çarpmamak için ter döktüler.