Esenyurt’ta şakalaşırken arkadaşını öldürdü

Olay, 18 Eylül gece saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesinde yer alan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile beraber evde yer alan tabancayla şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında bir anda ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun'un kalbine isabet etti.

Dışarıya çıkardılar

Olay sonrası paniğe kapılan 3 arkadaş, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Vatandaşların ihbarıyla olay mahaline polis ve sağlık personelleri yollandı. Yaralanan Kurşun, gerçekleştirilen müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza yerinde şüpheli hareketlerde yer alan 3 arkadaş sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına dahil edilen 3 genç ise suçlarını itiraf ederek, silahın Divan Ç.'nin elinde olduğuna dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 şüpheliden Divan Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Durumu ağırdı

Olayı anlatan apartman sakini Fatih Kaya, “Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. ‘Ambulans' diye sesler geldi. Biz de hemen aşağıya indik. Çocuk burada yatıyordu. Bize, ‘Bu çocuk yukarıdan geldi' dediler. Biz o çocuğun zaten nasıl buraya geldiğini anlamadık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Bu apartmanda aşağı katta oturan arkadaşları vardı” dedi.