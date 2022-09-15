YAŞAM
15 Eylül 2022 - 09:40

Esenyurt'ta silahlar konuştu; 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt'ta yüzlerinde maskeyle gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki araçlara da birden fazla kurşun isabet ederken, kurşunlar bir aracın lastiğini patlattı. Olay anları ise kameraya yansıdı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 09:40
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Esenyurt’ta silahlar konuştu; 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu


Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi'nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerinde maskeyle sokağa gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırmaya başladı. Maskeli şüpheliler, bir kişiyi sağ dizinden vururken, kaçmaya çalışan diğer kişinin ise belinden aşağıya 6 kurşun sıktı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Maskeli 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yaralıların yardımına vatandaşlar koştu



Kanlar içinde yere yığılan yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, bir yandan da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere ulaşan sağlık personelleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmek için hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay mahali inceleme ekipleri çalışma yaptı.

İlk gelen ambulans ağır yaralı kişiye yönlendirildi

Olay yerine ilk gelen ambulans vatandaşlar tarafından ağır yaralı olan kişiye yönlendirilirken, hemen arkasından gelen ambulans ise diğer yaralıya müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay mahalinde yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Maskeli saldırganlar olay yerinden kaçtı

Yüzlerinde maskeyle gelerek aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay mahaline gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda araçlara kurşun isabet etti

Maskeli şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar birden fazla araca da isabet ederken, bir aracın lastiğinin patlamasına sebep oldu. Ayrıca bazı araçların gövdesine de kurşunlar isabet etti.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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