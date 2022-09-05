Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada













Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya sürmekte olan adam bir müddet sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.Yaşanan anlar mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir müddet sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.