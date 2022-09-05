YAŞAM
05 Eylül 2022 - 08:54

Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada

Esenyurt'ta eli sopalı bir adam, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı. Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar mobil cihaz kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 08:54
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Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya sürmekte olan adam bir müddet sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında şiddet anları kamerada



Yaşanan anlar mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir müddet sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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