YAŞAM
08 Eylül 2022 - 13:50

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metanfetamin ele geçirildi

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo metanfetamin elde edildi. Konu konusu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 13:50
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metanfetamin ele geçirildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Zafer Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine düğmeye bastı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda suçüstü yaptı. Polisler, yolda yürüyen şüpheliyi yakalayarak taşıdığı poşeti aradı. Poşetin içinde tişörtün altına gizlenmiş halde metanfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin ikamet adresinde de yapılan aramalarda 2 tabanca, hassas terazi, yüklü miktarda para ve toplam 50 kilogram metanfetamin maddesi yakalandı. Konu konusu ile ilgili Eskan K. ve İlyas B., gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı.

Erdal Can İçelli

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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