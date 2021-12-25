YAŞAM
25 Aralık 2021 - 17:09
Güncelleme: 25 Aralık 2021 - 17:09

Esenyurt'ta vahşet! İnternetten tanıştığı adam sonu oldu..

Esenyurt'ta yaşayan Meryem Yılmaz isimli bir kadın, daha önceden internetten tanıştığı bir kişi tarafından sokak ortasında katledildi. 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
25 Aralık 2021 - 17:09
Güncelleme: 25 Aralık 2021 - 17:09
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Esenyurt'ta vahşet! İnternetten tanıştığı adam sonu oldu..
Kadın cinayetleri haberlerine bir yenisi İstanbul Esenyurt'tan eklendi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında alışveriş yapmak için markete çıkan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz isimli bir kadın, daha önceden internet üzerinden tanıştığı fakat bir süredir de tehdit aldığı bir adamın saldırısına uğradı.







İlçede bulunan Kadir Topbaş parkına yürüdüğü sırada yanına gelen Erdal Dönmez isimli kişiyle tartışan 31 yaşındaki Meryem Dönmez, daha sonra karşısındaki şahıs tarafından bıçaklandı. 15 yerinden bıçak darbesi alan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs elindeki suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Meryem Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Talihsiz kadının hayatını kaybettiği bilgisini alan polis ekipleri arama çalışması başlattığı katil zanlısı kişi için çalışmalarını hızlandırdı. 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelinin olaydan hemen önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler, şahsın kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldılar.

60 SUÇ KAYDI VARMIŞ!

Meryem Yılmaz'ın bir süredir tehditler aldığını ve bu yüzden de karakola giderek ifade verdiğini söyleyen ağabey Yılmaz, kardeşinin katilinin en kısa sürede yakalanmasını istediklerini ve şahsın daha öncesinden 60 suç kaydı olduğunu öğrendiklerini ve başka canların yanmaması için zanlının yakalanarak cezasını çekmesini istediklerini söyledi.

 
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