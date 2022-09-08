YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:15

Esenyurt'ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu

Esenyurt'ta yol verme kavgasında sinirlenen şahıs mermi yağdırdı. Araçtan inen şahsın 2 kişiyi vurduğu anlar mobil cihaz kamerasına yansıdı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:15
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Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu


Olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu öne sürülen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı. Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da oldukça verimli geçiren olamadı.



Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay mahaline birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın mobil cihaz kamerasına yansıdı.

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Haber Editörü
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