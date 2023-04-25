Eser Yenenler, kendisine domuz benzetmesi yapan karikatüristi affetmedi!













CEZA DAVASI DA AÇILDI

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile gönülleri fetheden oyuncu Eser Yenenler, son aylarda eşi Berfu Yenenler ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.Geçtiğimiz günlerde ise kendisine domuz benzetmesi yapan ve çizdiği karikatürün altına “dombili, b.k., pislik, yağ tulumu” şeklinde ifadeler yazan karikatürist Öznur Kalender ile mahkemelik oldu. Kalender hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan ünlü oyuncu 30 bin lira tutarında manevi tazminat davası açtı. Yenenler'in avukatlığını yapan Orhan Adagül, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında burada yapılan eleştirel mizahın aslında çok ağır bir sövgü olduğunu söyledi.Bu hususta mahkemece hazırlanan iddianamede, karikatür ve paylaşımların başvurucunun şeref, ve haysiyetini zedeleyecek büyüklükte olduğu, kanuni olarak aşağılama unsuru teşkil ettiği ve sosyal medya üzerinden ayınlanmasından dolayı da aleniyet unsuru verildiğine karar verildi. Karikatürist Öznur Kalender, hakkında açılan davada suçlu bulundu ve 30 bin lira tutarındaki tazminatı ödemeye mahkum edildi. Tazminatı alan Eser Yenenler ise bu parayı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladığını söyledi.Dosyanın arabuluculara gönderildiği ancak paylaşımın birden çok kez yapılması ve hakaret içeren hakaret nedeniyle zincirleme suç kapsamına girmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Zanlılara atfedilen mesajlar, uzlaşma kapsamına giren suçlar arasında belirlendi. Bu bağlamda müspet suçlara dayalı fiillerin cezası, Kalender tarafından kasten işlenen suçlar için TCK'nın 53/1 maddesidir. Maddede açıklanan güvenlik önlemlerinin uygulanması zorunlu olması talep edildi.Bu kapsamda savcılık makamı, Öznur Kalender ile ilgili 'zincirleme hakaret' suçlamasında kendisine 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için bir dava açtı.