EKONOMİ
24 Ekim 2022 - 14:22

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut destek yardımı yapılacağını açıkladı. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

EKONOMİ
24 Ekim 2022 - 14:22
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Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milyonlarca vatandaşa 300 bin TL konut desteği verileceğini açıkladı. Sabah saatlerinde gelen açıklama sonrasında 300 bin TL konut desteği ödemelerinin kimlere hangi şartlarda verileceği araştırılmaya başlandı.

Bakan Yanık'tan 300 bin TL ödeme açıklaması 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, ' Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı ' uygulamaya geçiyor. Bakan Yanık, eşi vefat eden kadınların ev sahibi olabilmeleri için 2 bin 23 adet konut temin edeceklerini ve toplam 607 milyon liralık bütçe ile hane başına 300 bin TL destek ödemesi yapacaklarını ifade etti.



Kadınlara 300.000 TL konut desteğini kimler alabilir, başvuru şartları neler?

Bakan Yanık, konut desteğine ilişkin ayrıntıları paylaşarak destekten kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğini aktardı. Konut destek projesinden eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar yararlanabilecek. Proje kapsamında il ve ilçe belediyelerden hayırseverler ile iş birliği yapılacağını aktaran Bakan Yanık, söz konusu desteğin konut yapımı ve konut satın alma olmak üzere iki şekilde yapılacağını söyledi.

Projedeki konutlar 80 m2 olacak şekilde inşa edilecek ve konutların satın alınması halinde bu özelliğe yakın olan konutlar tercih edilecek.

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı ile destekten yararlanmaya hak kazanan kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konut başına 300 bin TL destek verilecek. Konutlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ait olurken bahsi geçen hak sahiplerinin bedelsiz kullanım hakkı sunulacak. 

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belediyeler ve hayırseverler aracılığı ile konut satın alma ve üretme işlemi gerçekleştirecek. Bu konutlar için alıcılara 300 bin TL destek verilirken, eşi vefat eden ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar bu evlerde kira ödemeden konaklama hakkı elde edecek. Evlerin tapusu yani mülkiyeti Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ait olacak.

 

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek projesinden yararlanma şartları ise şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ilk şart olarak aranıyor. Buna ek olarak kişinin faydalanıcı hakkının bulunması da gerekiyor. Ayrıca,

Eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunmak,

Konutların olduğu ilde yaşıyor olmak,

Bakanlığın barınma programı kapsamında destek almamış olmak gerekmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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