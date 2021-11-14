Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesindeki Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muharrem Gürdeğin isimli bir kişi, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin ile birlikte bindikleri minibüsten köprüye yakın bir yerde indiler. Boşanmış çiftin minibüsten inerken sözlü tartışma yaşadığı öne sürüldü.Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Gürdeğin yanında bulundurduğu silahı belinden çıkardı ve 3 çocuğunun annesi Fikrinaz G.'ye ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Fikrinaz Gürdeğin kanlar içerisinde yere yığılırken öfkeli eski eş Muharrem Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaştı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından kurşunlanan talihsiz kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.Yaşanan olayla ilgili bir çalışma başlatan polis ekipleri ise, eşini yaraladıktan sonra kaçan şüpheli şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.