YAŞAM
14 Kasım 2021 - 12:49

Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, eşinden yeni boşanan bir kadın sözlü atışma yaşadığı boşandığı eşi tarafından sokak ortasında kurşunlandı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
14 Kasım 2021 - 12:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!
Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesindeki Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muharrem Gürdeğin isimli bir kişi, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin ile birlikte bindikleri minibüsten köprüye yakın bir yerde indiler. Boşanmış çiftin minibüsten inerken sözlü tartışma yaşadığı öne sürüldü.


Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Gürdeğin yanında bulundurduğu silahı belinden çıkardı ve 3 çocuğunun annesi Fikrinaz G.'ye ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Fikrinaz Gürdeğin kanlar içerisinde yere yığılırken öfkeli eski eş Muharrem Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaştı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından kurşunlanan talihsiz kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olayla ilgili bir çalışma başlatan polis ekipleri ise, eşini yaraladıktan sonra kaçan şüpheli şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.
 
# üsküdar köprüsü# silahlı saldırı# Muharrem Gürdeğin# Fikrinaz Gürdeğin
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var
Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var
Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
Son Haberler
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
Karadağ Türkiye maçında düdüğü Daniel Siebert çalacak!
Karadağ Türkiye maçında düdüğü Daniel Siebert çalacak!
Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong’u getirebilir
Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong’u getirebilir
ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES sınav giriş belgesi alma
ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES...
Köy düğününde maganda kurşunu iki can aldı
Köy düğününde maganda kurşunu iki can aldı
Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var
Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var
İstanbul Bağcılar’daki binada patlama meydana geldi
İstanbul Bağcılar’daki binada patlama meydana geldi
Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!
Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!