Eşine bıçakla saldıran adamı durdurmak isteyen genç elini kana buladı!

Konya'da yaklaşık 2 yıl önce sevgilisine şiddet uygulayan bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle o günden beri tutuklu olarak yargılanan Kadir Şeker olayına çok benzeyen bir olay Eskişehir'de meydana geldi. Bir kadının bıçaklandığını gören 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, saldırgan şahsı yaraladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine girdi.
eskişehir merkezde bulunan Emek Mahallesi, 5 Şubat akşamı meydana gelen olayda Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ile 32 yaşındaki kızı Nasimgül A'ya sokak ortasında şiddet uyguladığı görüldü. O sırada yoldan geçen Hüseyin Ş. (18) isimli bir kişi araya girmek isteyince öfkelenen Abdulkadir A, karısı, kızını bıçakladıktan sonra Hüseyin Ş'ye de saldırdı.
Saldırganın 3 kişiyi birden bıçakladığını gören 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, ise Abdulkadir A'ya müdahale ederken aralarında çıkan arbedede Abdulkadir A. tolga daşkıran tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 4 kişiyi ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken tedavi altına alınan Shanaz N. ile Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Tolga Daşkıran ise, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyette ifadesi alınan Daşkıran, daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada tutuklu olarak yargılanmasına karar verilen Tolga Daşkıran, daha sonra cezaevine gönderildi.
Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli, müvekkili ile kısa bir görüşme yaptığını söyleyerek, birini yaraladığı için çok pişman olduğunu fakat o sırada sanki annesine saldırıyorlarmış gibi hissettiği için kendisini tutamadığını söylediğini anlattı. Tolga'nın çok üzgün olduğunu belirten avukat İleli, sürecin takipçisi olduklarını ve Tolga'yı mutlaka cezaevinden çıkaracaklarını kaydetti.
eskişehir merkezde bulunan Emek Mahallesi, 5 Şubat akşamı meydana gelen olayda Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ile 32 yaşındaki kızı Nasimgül A'ya sokak ortasında şiddet uyguladığı görüldü. O sırada yoldan geçen Hüseyin Ş. (18) isimli bir kişi araya girmek isteyince öfkelenen Abdulkadir A, karısı, kızını bıçakladıktan sonra Hüseyin Ş'ye de saldırdı.
Saldırganın 3 kişiyi birden bıçakladığını gören 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, ise Abdulkadir A'ya müdahale ederken aralarında çıkan arbedede Abdulkadir A. tolga daşkıran tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 4 kişiyi ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken tedavi altına alınan Shanaz N. ile Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Tolga Daşkıran ise, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyette ifadesi alınan Daşkıran, daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada tutuklu olarak yargılanmasına karar verilen Tolga Daşkıran, daha sonra cezaevine gönderildi.
Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli, müvekkili ile kısa bir görüşme yaptığını söyleyerek, birini yaraladığı için çok pişman olduğunu fakat o sırada sanki annesine saldırıyorlarmış gibi hissettiği için kendisini tutamadığını söylediğini anlattı. Tolga'nın çok üzgün olduğunu belirten avukat İleli, sürecin takipçisi olduklarını ve Tolga'yı mutlaka cezaevinden çıkaracaklarını kaydetti.