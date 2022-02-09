GÜNDEM
09 Şubat 2022 - 00:18

Eşine bıçakla saldıran adamı durdurmak isteyen genç elini kana buladı!

Eskişehir'de eşini bıçaklayan bir adamı durdurmak isterken saldırgan eşi sırtında bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga Daşkıran tutuklandı.

GÜNDEM
09 Şubat 2022 - 00:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eşine bıçakla saldıran adamı durdurmak isteyen genç elini kana buladı!
Konya'da yaklaşık 2 yıl önce sevgilisine şiddet uygulayan bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle o günden beri tutuklu olarak yargılanan Kadir Şeker olayına çok benzeyen bir olay Eskişehir'de meydana geldi. Bir kadının bıçaklandığını gören 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, saldırgan şahsı yaraladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine girdi.








eskişehir merkezde bulunan Emek Mahallesi, 5 Şubat akşamı meydana gelen olayda Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ile 32 yaşındaki kızı Nasimgül A'ya sokak ortasında şiddet uyguladığı görüldü. O sırada yoldan geçen Hüseyin Ş. (18) isimli bir kişi araya girmek isteyince öfkelenen Abdulkadir A, karısı, kızını bıçakladıktan sonra Hüseyin Ş'ye de saldırdı. 

Saldırganın 3 kişiyi birden bıçakladığını gören 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, ise Abdulkadir A'ya müdahale ederken aralarında çıkan arbedede Abdulkadir A. tolga daşkıran tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 4 kişiyi ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken tedavi altına alınan Shanaz N. ile Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Tolga Daşkıran ise, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyette ifadesi alınan Daşkıran, daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada tutuklu olarak yargılanmasına karar verilen Tolga Daşkıran, daha sonra cezaevine gönderildi. 



Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli, müvekkili ile kısa bir görüşme yaptığını söyleyerek, birini yaraladığı için çok pişman olduğunu fakat o sırada sanki annesine saldırıyorlarmış gibi hissettiği için kendisini tutamadığını söylediğini anlattı. Tolga'nın çok üzgün olduğunu belirten avukat İleli, sürecin takipçisi olduklarını ve Tolga'yı mutlaka cezaevinden çıkaracaklarını kaydetti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe karışıyor
Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe karışıyor
Son Haberler
Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
75 yaşındaki yaşlı kadın kanal açıcının altında feci şekilde can verdi
75 yaşındaki yaşlı kadın kanal açıcının altında feci şekilde...
Tekirdağ Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşarken köprü trafiğe kapatıldı
Tekirdağ Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşarken köprü...
İtalya'da yasaklar gevşiyor ! Maske zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya'da yasaklar gevşiyor ! Maske zorunluluğu kaldırılıyor
Ağabeyini ve yengesini 'Beni karımdan ayırdınız' diyerek öldürdü.
Ağabeyini ve yengesini 'Beni karımdan ayırdınız' diyerek öldürdü.
Uşak'ta eğitime 1 gün kar engeli
Uşak'ta eğitime 1 gün kar engeli
Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe karışıyor
Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe...
Ünlü YouTuber, NFT koleksiyonu için Lamborghini'sini sattı
Ünlü YouTuber, NFT koleksiyonu için Lamborghini'sini sattı
Oyuncak maymun bir bebeği hayattan aldı!
Oyuncak maymun bir bebeği hayattan aldı!
Enflasyon, TBMM restoranına uğramıyor!
Enflasyon, TBMM restoranına uğramıyor!