SAĞLIK
19 Eylül 2022 - 14:31

Eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti

Malatya'da rahatsızlanan eşini hastaneye götüren Aile Hekimi Dr. Ertunga Takçı gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SAĞLIK
19 Eylül 2022 - 14:31
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Eşini hastaneye götürdü, kendisi vefat etti

Battalgazi ilçesi Başharık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli olan Dr. Ertunga Takçı, rahatsızlanan eşini götürdüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ertunga Takçı memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü. Takçı'nın Suçatı köyünde kılınan cenaze namazından sonra burada defin edildiği bildirildi.
Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ise yayımladığı mesajında, “İlimize bağlı Başharık Aile Sağlığı Merkezinde görevli olan mesai arkadaşımız Dr. Ertunga Takçı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesinin, sağlık camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun” diye konuştu.

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Haber Editörü
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