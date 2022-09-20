YAŞAM
20 Eylül 2022 - 12:45

Eşini öldürdü ardından kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020'de eşini öldüren şüpheli hedef saptırmak emniyete gidip kayıp ihbarında bulundu. Gerçek ise yıllar sonra aile içi namus cinayeti olarak ortaya çıktı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 12:45
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Eşini öldürdü ardından kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı


Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020 günü R.D. (34), Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi Y.D'nin(24) kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, kayıp şahıs hakkında ivedilikle inceleme başlattı.

Yapılan araştırma sürdürüldüğü esnada bir ihbarcının kayıp olan Y.D.'nin eşi R.D. tarafından öldürüldüğü, Y.D.'nin babası K.D. ve R.D.'nin abisi olan A.D.'nin de olayı bildiği şeklinde beyanda bulunması neticesinde konuyu hassasiyetle izini süren birimler K.D., A.D. ve R.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığından dahil edilen izinle teknik takip kararı alınmış ama yapılan teknik takip sonucunda ismi geçenler konusu ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi.



Bunun üzerine görevli birimler, kayıp Y.D.'nin bulunması amacıyla soruşturmayı genişletmiş, yapılan araştırmalara göre Y.D.'nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Y.D.'nin öldürülme ihtimaline karşı R.D.'nin kız kardeşi olan M.D.'nin ikamet ve kaçırılma olayında kullanıldığı düşünülen araçta kadavra köpeği de dahil olmak suretiyle birçok inceleme yapılmış, sonuç olarak ikamette 1 adet uzun namlulu silah ve 1 adet tüfek ele geçirilmiş ama Y.D.'ye dair bir iz bulunamadı.

Ulaştığı tüm bilgileri değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp Y.D.'nin bulunmasına yönelik çalışmalarına devam ederek bu süre zarfında R.D.'nin, eşi Y.D.'yi Batman yolu Karaköprü bölgesinde yer alan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi saklamak için kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşmıştı.
Cumhuriyet Savcılığından dahil edilen izinle kum ocağında arama çalışmaları sürdürüldüğü sırada R.D.'nin kız kardeşi olan M.D. itirafta bulunarak Y.D'nin eşi R.D. tarafından öldürüldüğü, olay günü kendisinin ve akrabaları olan C.D. ve M.D.'nin de olay mahalinde olduğu, yine akrabaları olan K.D.'ye ait bir araçla olay mahaline gittiklerini olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu beyan etti.

İtirafçı M.D. ve beyanlarda adı geçen R.D., akraba M.D. ve olayın azmettiricisi olan M.A.D. 16 Eylül 2022 tarihinde gözaltına alındı. Yapılan oldukça verimli geçiren sorgulamada, gözaltında yer alan R.D. itirafta bulunarak eşi Y.D.'yi kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018 yılından beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek eşi hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu beyan etmiştir. 19 Eylül 2022 günü şüpheli R.D.'nin beyanlarında belirttiği adreste yer gösterme işlemi yapılmış, kadavra arama köpeği ile birlikte gerçekleştirilen aramalarda Y.D.'ye ait olduğu değerlendirilen bir cesede ulaştı.

Gözaltında yer alan R.D., M.D., diğer akraba M.D., ve olayın azmettiricisi olarak beyan edilmiş M.A.D tamamlanan işlemlerin ardından Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına yollandı.

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Haber Editörü
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