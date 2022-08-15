MEDYA
15 Ağustos 2022 - 20:54

Eşiyle ilk kez görüntülenen Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!

ATV ekranlarından yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının sunucu Müge Anlı, 25 Haziran tarihinde evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk kez yan yana görüntülendi. Müge Anlı'yı evlendikten sonra ilk defa eşiyle görenler 'Evlilik Yaramış' yorumlarını yaptılar.

MEDYA
15 Ağustos 2022 - 20:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eşiyle ilk kez görüntülenen Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!


ATV ekranlarının en sevilen programlardan birtanesi olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bu güne kadar birçok gizemli olayı canlı yayın ile birlikte ortaya çıkarmasıyla biliniyor. Kendi özel hayatı ile ilgili gizemini korumayı başaran Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu herkesten sır gibi saklamış ve evlilik kararı aldıktan sonra hayatında birisi olduğunu hayranlarına açıklamıştı.

Müge Anlı



Başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da çok fazla konuşulan Müge Anlı, programı bitmeden canlı yayında evlenme kararı aldığını duyurmuş ve programı sezon finali yaptıktan sonra 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir nikahla evlenmişti. Düğün töreninden hiç bir fotoğraf karesi paylaşmayan Müge Anlı, daha sonra da çok fazla ortalarda görünmemişti.

Müge Anlı

Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!

Evlendikten hemen sonra sosyal medya hesaplarında eşinin soyadını kendi soyadının yanına ekleyen Müge Anlı, ilk kez eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile yan yana görüntü verdi.

Müge Anlı

48 yaşındaki gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntü vermesi sonrası fotoğraf karesi sosyal medya hesaplarında dolaşmaya başlarken, paylaşımı gören Anlı hayranları 'Evlilik Yaramış' yorumlarında bulundular.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Aşıklar Bayramı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı fragmanı yayınlandı... yayın tarihi belli oldu
Aşıklar Bayramı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı fragmanı yayınlandı... yayın tarihi belli oldu
Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi
Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi
Son Haberler
İzmir'de iş görüşmesine giden genç kızın korkunç ölümü!
İzmir'de iş görüşmesine giden genç kızın korkunç ölümü!
2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!
2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!
Büyük skandal: Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı!
Büyük skandal: Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun...
Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!
Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi
Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün...
Bakan Kirişci'den milyonlarca çifçiye müjde! Tarımsal destekte ödemeler başladı
Bakan Kirişci'den milyonlarca çifçiye müjde! Tarımsal destekte ödemeler...
Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!
Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!
Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor
Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor
MSB'nin Kıbrıs paylaşımında anlamlı vurgu!
MSB'nin Kıbrıs paylaşımında anlamlı vurgu!
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!
Chelsea ile Tottenham'ın teknik direktörleri Londra Derbisi'nde birbirlerine girdi!
Chelsea ile Tottenham'ın teknik direktörleri Londra Derbisi'nde birbirlerine...
Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!
Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!
Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!
Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!
Bakan Nebati'den zincir marketlere indirim çağrısı!
Bakan Nebati'den zincir marketlere indirim çağrısı!