Eşiyle ilk kez görüntülenen Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!

ATV ekranlarının en sevilen programlardan birtanesi olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bu güne kadar birçok gizemli olayı canlı yayın ile birlikte ortaya çıkarmasıyla biliniyor. Kendi özel hayatı ile ilgili gizemini korumayı başaran Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu herkesten sır gibi saklamış ve evlilik kararı aldıktan sonra hayatında birisi olduğunu hayranlarına açıklamıştı.
Başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da çok fazla konuşulan Müge Anlı, programı bitmeden canlı yayında evlenme kararı aldığını duyurmuş ve programı sezon finali yaptıktan sonra 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir nikahla evlenmişti. Düğün töreninden hiç bir fotoğraf karesi paylaşmayan Müge Anlı, daha sonra da çok fazla ortalarda görünmemişti.
Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!Evlendikten hemen sonra sosyal medya hesaplarında eşinin soyadını kendi soyadının yanına ekleyen Müge Anlı, ilk kez eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile yan yana görüntü verdi.
48 yaşındaki gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntü vermesi sonrası fotoğraf karesi sosyal medya hesaplarında dolaşmaya başlarken, paylaşımı gören Anlı hayranları 'Evlilik Yaramış' yorumlarında bulundular.