Eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence ifade verdi













Kaynaklar, 63 yaşındaki Bay Pence'in Washington DC'deki federal büyük jüri önünde yedi saatten fazla ifade verdiğini açıkladı. Bu yılın başlarında yeminli ifade vermesi için kendisine bir mahkeme celbi gönderildi. Savcıların sorgusu kapalı kapılar ardında gerçekleşti.Soruşturma, Trump ve müttefiklerinin, Başkan Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinin sonucuna itiraz etme çabalarında federal yasayı çiğneyip çiğnemediğine dair kanıt topluyor. Ayrıca, Trump'ın destekçilerinin seçim sonucunun onaylanmasını engellemek amacıyla 6 Ocak 2021'de binaya baskın düzenlediği ABD Kongre Binası isyanını da araştırıyor.