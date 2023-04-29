DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:07

Eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence ifade verdi

ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde aldığı yenilgiyi geri çevirme çabalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence ifade verdi


Kongre   Kaynaklar, 63 yaşındaki Bay Pence'in Washington DC'deki federal büyük jüri önünde yedi saatten fazla ifade verdiğini açıkladı. Bu yılın başlarında yeminli ifade vermesi için kendisine bir mahkeme celbi gönderildi. Savcıların sorgusu kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

 



   Soruşturma, Trump ve müttefiklerinin, Başkan Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinin sonucuna itiraz etme çabalarında federal yasayı çiğneyip çiğnemediğine dair kanıt topluyor. Ayrıca, Trump'ın destekçilerinin seçim sonucunun onaylanmasını engellemek amacıyla 6 Ocak 2021'de binaya baskın düzenlediği ABD Kongre Binası isyanını da araştırıyor.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ