Eski android telefonlar çekmeceden çıkıyor: Güncelleme müjdesi geldi













GÜNCELLEME PAKETİ HENÜZ DENEYSEL

2022 yılının Ekim ayında 10 Android güncellemesi aldığı bildirilen Pixel 4 ile birlikte XL için güncelleme hazırlama çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Android uzmanı olarak görevli Mishaal Rahman, yaptığı bir açıklamada akıllı telefonlara yeni güncellemenin geleceğini duyurdu.Bir süredir teknik sorunlar yaşayan Pixel 4 ve XL, bu sorunlar nedeniyle fazlasıyla tartışılan iki model olarak biliniyor. Zayıf satışlar nedeniyle üretimleri durdurulan söz konusu iki model iki Pixel mühendisinin de işlerine son verilmesine neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Ekim ayı niçinde çıkabilecek olan son güncellemeyle çekmecelerde unutulan akıllı telefonlarla ilgili aslında sürpriz sayılan Android güncelleme paketi gündeme geldi.Aslında söz konusu gücelleme paketinin halihazırda deneysel bir çalışmanın olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu araştırma, kullanıcılar için henüz açılmadı, fakat Google'ın üçüncü taraf çerez durumlarını ele almadan reklam izlenmesine imkan sağlayan bazı teknolojilerin test edildiği Android Privacy Sandbox'ta yayınlanmaktadır. Bu programa katılan geliştiricilerin Pixel 4 modelleri için daha yeni Android sürümlerine sahip olduğu da biliniyor.Üzerinde yeni çalışılan yeni güncelleme paketinin Android 13 QPR1 tabanıa sahip olduğu söyleniyor. Bu güncellemenin ayrıca bazı Pixel 5 modellerini de beklemiş olduğu Aralık 2022 güvenlik alanındaki yamayı da içeriyor. Günceleme alan Pixel 4'ün ise hala arka plana atılmadığı görülmektedir. Google'ın akıllı telefon ile ilgili paylaştığı yeni güncelleme politikasının da buna göre değişebileceği söyleniyor.