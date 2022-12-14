Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London Lions’a imzayı attı...

7DAYS EuroCup’ta sezona Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca formasıyla başlayan Jordan Taylor, EuroCup'ta mücadele eden London Lions’a imzayı attı. 2017-18 sezonunda ülkemizde Galatasaray formasını terleten 33 yaşındaki deneyimli guard, bu yıl Romanya günlerinde 14.2 sayı, 4.5 asist, 1.4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Cluj-Napoca’da Leonardo Meindl’in ardından en skorer ikinci isim olan eski aslan Jordan Taylor, İngiliz ekibi London Lions'ta neler yapacağı merak söz konusu. Zira Türk Telekom'un da yer aldığı B Grubu’nda şu anda yedinci maçlar sonunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. London Lions, sezon başı yaptığı transferle de dikkatleri üzerine çekmiş, İngiliz basketbolu adına ümit vadetmişti. Eski takımı U-BT Cluj-Napoca ise Frutti Extra Bursaspor'un da yer aldığı A Grubu’nda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sezona devam ediyor.