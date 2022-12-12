GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 17:43

Eski Bakan'dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı'nda bakanlık görevinde bulunuan Burhan Cahit Bayar’dan acı haber geldi.Eski Bakan Bayar'ın 87yaşında hayata gözlerini kapadı.

GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 17:43
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Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti


Alınan bilgiler ışığında Eski Bakan Burhan Cahit Bayar'ın Ankara'daki evinde hayata gözlerini kapadı.Burhan'ın yaşlılık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.Burhan Bayar'ın cenazesi ne 12 Aralık 2022 tarihinde Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan öğle namazı ile birlikte defnedileceği açıklandı. 1935 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Bayar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Sivas Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Bayar, yaşlılık hastalığı nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

BURHAN CAHİT BAYAR KİMDİR?

Birçok farklı ilçede Kaymakamlık  yapan Burhan Cahit Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği görevinde bulundu. Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde görev alan Bayar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik yaptı.11Ocak 1999tarihi ile 29Mayıs 1999tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 56.Hükümeti süresince İçişleri Bakanı olarak hizmet verdi.



Burhan Cahit Bayar Vefat Etti

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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