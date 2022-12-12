Alınan bilgiler ışığında Eski Bakan Burhan Cahit Bayar'ın Ankara'daki evinde hayata gözlerini kapadı.Burhan'ın yaşlılık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.Burhan Bayar'ın cenazesi ne 12 Aralık 2022 tarihinde Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan öğle namazı ile birlikte defnedileceği açıklandı. 1935 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Bayar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Sivas Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Bayar, yaşlılık hastalığı nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 17:43
Eski Bakan'dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'nda bakanlık görevinde bulunuan Burhan Cahit Bayar’dan acı haber geldi.Eski Bakan Bayar'ın 87yaşında hayata gözlerini kapadı.
GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 17:43
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