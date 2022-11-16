DÜNYA
16 Kasım 2022 - 11:28

Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri dönüş başlıyor!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 11:28
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Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri dönüş başlıyor!


Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı. Seçilirse, Trump göreve geldiğinde 78 yaşında olacak ve bu onu ABD tarihinin en yaşlı ikinci başkanı yapacak.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Florida’nın Palm Beach şehrinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde kameraların karşısına çıkan Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor," diyerek başladığı konuşmasında taraftarlarının beklediği açıklamayı yaptı. Trump, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladığında adaylığını seçim yetkililerine sundu. Trump, yönetimi altında ekonominin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde geliştiğini ve Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin dış politikalarında sahip oldukları saygıya dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Uzun bir süredir, onlarca yıldır savaş olmadı ve ben bu kadar uzun bir süreli olarak başaran ilk başkandım. Dünya barış içerisindey7di. Amerika giderek gelişiyor, ülkemiz ise muhteşem bir gelecek yolunda emin adımlarla ilerliyor. ABD halkına büyük sözler verdim ve daha önceki başkanların aksine verilen tüm bu sözleri tuttum."

"ABD BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLDUĞUMU AÇIKLIYORUM"

donald trump 2024 başkanlık seçimleri aday olduğunu açıkladı

ABD başkanlık adaylığı için yaptığı konuşmasında "Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, ıstırap, korku ve çaresizlik dönemi oldu. Amerika aşağılandı, aşağılandı ve zayıfladı" diyen Trump, "Ben başkan olsaydım Ukrayna asla olmazdı" diyerek Biden'ın dış politikasını sert bir dille eleştirdi.

Trump, "Ama bu gece olması gerekmediğini açıklamak için buradayız" diyerek 2 yıl önce harika bir ülke olduklarını ve yakın bir zamanda ise yine harika olacaklarını söyledi. ABD'nin çöküşünün, Biden ve hükümeti dağıtma yolunda ilerleyen radikal sol ucubeler tarafından dayatılma olduğundan bahseden Trump, Cumhuriyetçi partinin 8 Kasım ara seçimlerindeki başarısızlığına yönelik eleştirilerin çoğunun haklı olduğunu ve ülkenin yaşadığı zorlukların 2024 başkanlık seçimlerinde muhtemelen daha da kötüleşeceğini söyleyerek bunun daha net anlaşılacağını savundu.

"AMERİKAN RÜYASINI KORUYABİLMEK ADINA MÜCADELEYE BAŞLAYALIM"

Trump, desteklediği adaylardan 232'sinin ara seçimleri kazandığını ve sadece 22'sini kaybettiğini iddia etti ve hiçbir medyanın bunu haber yapmadığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Meclis'in kontrolünü ele geçirdiğini ve bunun Amerikan Rüyasını kurtarma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu hatırlatan Trump, "Amerika'yı yeniden büyük ve parlak yapmak için ABD'ye başkan olmak için adaylığımı açıklıyorum" ifadelerine yer verdi.

2024 seçimlerinden önce herkesten çok kendisinin mücadele edeceğini belirterek, "Göreve koştum çünkü dünyanın bu ülkeyi henüz gerçek ihtişamıyla görmediğine inanıyorum. İster inanın ister inanmayın" dedi. Trump, ülkeyi yok etmeye çalışan aşırı solcu Demokratları yenme sözü verdi ve Amerika'yı yeniden müreffeh, güçlü, büyük ve güvenli hale getirmek için tüm vatanseverlerin desteğine ve birliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Trump'ın saatlerce süren konuşmasını birçok haber kaynağı yayınlarken, anonsun yapıldığı salonda çok sayıda davetli oturdu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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