DÜNYA
29 Nisan 2023 - 02:44

Eski BBC muhabiri Ukrayna'da öldürüldü

Eski BBC News Ukrayna muhabiri Oleksandr Bondarenko, Ukrayna'da cephede görev başında öldürüldü.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 02:44
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Eski BBC muhabiri Ukrayna'da öldürüldü


    Şubat 2022'de Rusya'nın işgalinin başlangıcında Ukrayna'nın toprak savunması için gönüllü oldu, iletişim uzmanı ve medya eğitmeni olarak çalıştı ve ardından ordunun bir parçası oldu. Çatışmada nasıl öldürüldüğüne dair ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Rusya



    Yakın arkadaşları sadece "ölümün onu bir savaşta yakaladığını" söylediler. Sasha veya Sashko olarak bilinen Bondarenko, aslen doğu Ukrayna'daki Luhansk'tandı.

 

    2007'den 2011'e kadar BBC'nin Ukrayna Servisi'nde haber muhabiri, sunucu ve Kiev'den yayınlanan radyo programlarının editörü olarak çalıştı. Diğer medya kuruluşları için çalışmak üzere BBC'den ayrıldı.

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