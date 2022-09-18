Eski belde başkanı 75 yaşında hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nin büyükşehir yasası öncesinde belde statüsündeyken belediye başkanı olan Vacit Uyar, 97 gün önce beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 97 günlük yaşam savaşını kaybeden Vacit Uyar Akhisar ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gelişen Yeni Kırkağaç Gazetesi İmtiyaz Sahibi Muhammet Cevdet Uyar'ın da babası olan Vacit Uyar, bugün Karakurt Mahallesi'nde düzenlenecek düzenlenen tören sonrası ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek.

1994-2004 yılları arasında Refah Partisi'nden Karakurt Belediye Başkanlığı yaparken, Türkiye'de AK Parti'ye katılan 6. Belediye Başkanı olmuştu.