Eski Beşiktaşlı Andreas Beck futbolu bırakıyor













Andreas Beck futbola Stuttgart II takımında başladı. Daha sonra 2006 yılında Stuttgart'ın A Takımı'na yükselen Andreas Beck, 2008'de bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu. Yedi sezon boyunca Hoffenheim forması terleten tecrübeli sağ bek, 2015'de Beşiktaş'a transfer oldu.Futbolcunun Türkiye kariyeri ise 2.5 sezon sürdü. Oyuncu daha sonrasında Bundesliga'ya geri döndü. 2017'de Stuttgart'a imza atan Andreas Beck, burada iki sezon kaldı. Oyuncu Stuttgart'tan ayrıldıktan sonra Belçika Ligi takımlarından Eupen'e transfer oldu. Kariyerinde 496 maça çıkan Alman sağ bek 9 gol, 28 asistle oynadı. Bu maçlarda 91 sarı kart gören futbolcu, 2 tane de kırmızı kart gördü. Ülkemizde Beşiktaş formasıyla lig şampiyonluğu da yaşayan Alman futbolcu Andreas Beck, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kazanılan şampiyonluktan önemli bir pay sahibi olmuştu. Beck şampiyonluk senesinde oynadığı oyunla birlikte de siyah beyazlı taraftarların sevgisini kazanmıştı.