Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin menajeri Süper Lig takımlarına önerdi













Süper Lig'e geri dönebilir! İşte yaşanan gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla oldukça iyi bir performansa sergileyen ve takımının kazandığı şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Fabri, sonraki sezonda 7 Milyon Euro bonservis ücretiyle İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu.Fulham macerası istediği gibi gitmeyen Fabricio'nun sık sık sakatlık problemleri yaşaması nedeniyle formasına hasret kalması kariyerini etkilemişti.İngiltere'den ayrılmasının ardından Mallorca'ya kiralanan ve ardından geri döndüğü kulübüyle de yollarını ayıran Fabri takımsız kalmıştı.34 yaşındaki İspanyol kalecinin yaşadığı sakatlık problemlerini atlattığı ve hazır olduğu öğrenildi. Fabri'nin geçtiğimiz günlerde menajeriyle görüştüğü iddia edilirken, Süper Lig'de çok mutlu olduğunu ve Türkiye'ye geri dönmek istediğini söylediği iddia edildi. Fabicio'nun menajerinin Süper Lig kulüplerine oyuncusunu teklif ettiği ve Ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar da dönüş beklemeye koyulduğu öğrenildi.