Eski Beşiktaşlı yöneticiden Valerien Ismael'e ağır eleştiri!







'Valerien sezonu tamamlayamaz!'







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta haftalardır eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız teknik adam Valerien Ismael'e bir taş da siyah beyazlı takımın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'den geldi.Sporx'e konuşan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın Fransız teknik adamı Valerien Ismael'in sezon sonuna kadar görevde kalamayacağını düşündüğünü söylediği açıklamalarında ;Ismael konusunu pek anlamak mümkün değil. Mesela Fenerbahçe'de yabancı bir teknik adam getirdi ama kendisini ispatlamış dünyaca ünlü bir teknik adam Jorge Jesus'u getirdi. Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile şampiyonluk yaşamasının ardından Türkiye ile uzaktan yakından bir ilgisi olmayan orta sınıf bir teknik adamı takımın başına getirdi. Yönetimin yaptığı bu tercihi neye göre yaptığını gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle bu sezon başından bu yana yapılan kadro kurgusu, hamleler bunların hepsine bakacak olursak Beşiktaş güven veren bir oyun oynamıyor. Valerien Ismael'in bu gidişatıyla Beşiktaş'ta sezon sonunu göremeyeceğini düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.