SPOR
11 Ekim 2022 - 18:01

Eski Beşiktaşlı yöneticiden Valerien Ismael'e ağır eleştiri!

Siyah beyazlıların eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Teknik Direktör Valerien Ismael hakkında yaptığı açıklamalarla görenleri şaşkına çevirdi.

SPOR
11 Ekim 2022 - 18:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski Beşiktaşlı yöneticiden Valerien Ismael'e ağır eleştiri!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta haftalardır eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız teknik adam Valerien Ismael'e bir taş da siyah beyazlı takımın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'den geldi.

'Valerien sezonu tamamlayamaz!'

Sporx'e konuşan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın Fransız teknik adamı Valerien Ismael'in sezon sonuna kadar görevde kalamayacağını düşündüğünü söylediği açıklamalarında ;



valerien ısmael sezonu tamamlayamaz

Ismael konusunu pek anlamak mümkün değil. Mesela Fenerbahçe'de yabancı bir teknik adam getirdi ama kendisini ispatlamış dünyaca ünlü bir teknik adam Jorge Jesus'u getirdi. Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile şampiyonluk yaşamasının ardından Türkiye ile uzaktan yakından bir ilgisi olmayan orta sınıf bir teknik adamı takımın başına getirdi. Yönetimin yaptığı bu tercihi neye göre yaptığını gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle bu sezon başından bu yana yapılan kadro kurgusu, hamleler bunların hepsine bakacak olursak Beşiktaş güven veren bir oyun oynamıyor. Valerien Ismael'in bu gidişatıyla Beşiktaş'ta sezon sonunu göremeyeceğini düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!
Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!
Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!
Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!
Galatasaray'da Okan Buruk devre arasında transfer istiyor!
Galatasaray'da Okan Buruk devre arasında transfer istiyor!
Son Haberler
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!
Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!
Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!
Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu...
TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek hanelere düştü!
TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek...
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler'...
Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti!
Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını...
E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol edin.. E-Devlet biriken para öğrenme!
E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol...
Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.. Yatırımcılar şaşkın!
Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.....
Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..
Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..
Yatarak zayıflamak isteyenlere müjde: Uyku yoluyla kilo vermek artık mümkün! O saatlere dikkat!
Yatarak zayıflamak isteyenlere müjde: Uyku yoluyla kilo vermek artık...
Muayene sırası bulamayanlara iyi haber! Hekimler mesai sonrası hasta kabulüne başlıyorlar..
Muayene sırası bulamayanlara iyi haber! Hekimler mesai sonrası hasta...
Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam edecek! Meteoroloji ve uzmanlardan güncel tahminler..
Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam...
Asgari ücret detaylarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını işaret etti!
Asgari ücret detaylarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını...
Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı bulursanız, ayaklarını kırın!
Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor