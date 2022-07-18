Dizi
18 Temmuz 2022 - 21:26

Eski dizilerden müjdeli bir haber geldi! Arka Sıradakiler aynı kadroyla geri dönüyor

Yayınlandığı zamanlarda insanlar tarafından oldukça sevilen ve reyting rekorları kıran lise dizisi Arka Sıradakiler'in geri dönmesiyle ilgili haberler yayıldı. Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
18 Temmuz 2022 - 21:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Eski dizilerden müjdeli bir haber geldi! Arka Sıradakiler aynı kadroyla geri dönüyor
Oldukça sevilerek takip edilen Arka Sıradakiler dizisinin geri döneceği ile ilgili haberler sosyal medyada yayılmaya başladı. Peki Arka Sıradakiler geri dönecek mi? Arka Sıradakiler oyuncuları kim? Arka Sıradakiler dizisinin geri dönmesiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arka Sıradakiler geri mi dönüyor

Sosyal medyada Arka Sıradakiler dizisinin geri dönmesiyle ilgili haberler yayılmaya başladı. Eski dönemlerde yapımcılığı Birol Güven tarafından üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Barış Atay Mengüllü, Bülent Çetinaslan, Fırat Çöloğlu ve Sinem Öztürk gibi isimler yer alıyordu. Dizide Yadigar karakterini canlandıran Temmuz Karikutal, dizinin farklı bir konsept ile tekrar ekranlara dönmek için hazırlık yapıldığı, hatta eski kadrodaki oyuncuların çoğuyla tekrar anlaşma sağlandığını söyledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Star TV'nin iddialı dizisi 'Yalı Çapkını'na Gülçin Santırcıoğlu transfer oldu
Star TV'nin iddialı dizisi 'Yalı Çapkını'na Gülçin Santırcıoğlu transfer oldu
Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!
Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!
Son Haberler
Verdiği kilolar ile dillerden düşmeyen Pelin Öztekin bikinili paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!
Verdiği kilolar ile dillerden düşmeyen Pelin Öztekin bikinili paylaşımlarıyla...
Turabi'nin programının içeriği ne olacak? Turabi o platformdan haber bekliyor
Turabi'nin programının içeriği ne olacak? Turabi o platformdan haber...
Star Tv Çok Akustik 'in bu haftaki konukları kimlerdir? Çok Akustik yeni bölüm konukları belli oldu!
Star Tv Çok Akustik 'in bu haftaki konukları kimlerdir? Çok Akustik...
Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı ve mesleği
Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın...
Mesai saati düşüyor mu? Müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi!
Mesai saati düşüyor mu? Müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi!
Yürekleri yakan haber bu sefer Van'dan geldi! Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un baba ocağına ateş düştü
Yürekleri yakan haber bu sefer Van'dan geldi! Uzman Jandarma Çavuş...
Fenerbahçe-Dinamo Kiev ile karşılaşmasında galip gelirse Sturm Graz ile karşılacak! Sturm Graz hangü ülkenin takımı? Sturm Graz ile ilgili merak edilenler...
Fenerbahçe-Dinamo Kiev ile karşılaşmasında galip gelirse Sturm Graz...
Avrupa'da acil durum sinyalleri çalıyor! Can kaybı sayısı bini geçti
Avrupa'da acil durum sinyalleri çalıyor! Can kaybı sayısı bini geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin fiyatları...
Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin...
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe üst tura çıkarsa hangi takımla oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları...
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe üst tura çıkarsa...
İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!
İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!
Milyonlarca gencin beklediği haber: Faizler silindi! KYK borçluları sadece ana parayı ödeyecek
Milyonlarca gencin beklediği haber: Faizler silindi! KYK borçluları...
Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül tam bir güzellik abidesi
Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül...
MasterChef yarışmacısı Doğukan Güneş kimdir? Doğukan Güneş hakkında merak edilenler
MasterChef yarışmacısı Doğukan Güneş kimdir? Doğukan Güneş hakkında...
Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz verdi!
Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz...